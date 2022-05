Sete em cada dez brasileiros não acreditam que armas de fogo aumentam segurança, afirma pesquisa

Pesquisa do Instituto Datafolha também revela que a maioria dos entrevistados rejeitam propostas que visam facilitar o acesso ao armamento e não acreditam que povo armado jamais será escravizado

BRYAN R. SMITH / AFP Maioria dos brasileiros não acreditam que armas de fogo possam aumentar a sensação de segurança



Uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha e divulgada nesta terça-feira, 31, mostra que sete em cada dez brasileiros não acreditam que armas de fogo possam aumentar a sensação de segurança coletiva. Ao serem questionados se “a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência”, 72% dos participantes disseram não concordar com a afirmação. Outros 26% apoiam a ideia. O perfil médio das pessoas que discordam da afirmação são mulheres (78%), autodeclarantes como pretas (78%) e com uma renda mensal de até dois salários mínimos (75%). Já entre aqueles que acham que armas são sinônimos de segurança, estão homens (32%), moradores da região Norte (32%) e com renda familiar de dez salários mínimos (37%).

Outras duas perguntas foram feitas aos entrevistados. Ao questionar se os participantes concordam em facilitar o acesso ao armamento para a população, 71% responderam que discordam da ideia. Outros 28% concordam e 1% não souberam responder. Uma frase repetida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante suas falas favoráveis ao armamento também foi tema do levantamento e 69% discordaram que um povo armado jamais será escravizado. Outros 28% concordaram e 3% não souberam responder. A pesquisa entrevistou 2.556 pessoas e foi realizada entre os dias 25 e 26 de maio em 181 municípios dos entes federativos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.