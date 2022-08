Sete pessoas morrem e três ficam feridas em acidente de trânsito no Paraná

Uma van de passageiros e um caminhão colidiram na noite da última quinta em Palmeira a caminho da capital do Estado

Reprodução/Rede Massa Traseira do caminhão bateu na van, destruindo-a quase completamente; acidente foi registrado na noite da última quinta-feira, 11, no Paraná



Sete pessoas morreram e três ficam feridas em um acidente entre uma van de passageiros e um caminhão na noite da última quinta-feira, 11, em Palmeira, no Paraná. A colisão dos veículos ocorreu no quilômetro 544 da BR-376, sentido Curitiba, por volta das 23h30. Havia 10 pessoas no transporte coletivo. Seis delas morreram no local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, que trabalha na identificação das vítimas. Uma sétima pessoa chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do Hospital do Rocio, em Campo Largo. Os outros três ocupantes do veículo sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a hospitais da região. O motorista do caminhão não se feriu e estava sozinho no veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a empresa dona da Van é sediada na cidade de Jacarezinho, mas os passageiros seriam profissionais da educação de Cambará que se deslocavam para um evento na capital do Estado. A Polícia Cientifica esteve no local do acidente. As causas da colisão estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Palmeira (PR).