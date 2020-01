‘Setores do governo testam os limites democráticos’, diz presidente da OAB

Reprodução/Facebook Felipe Santa Cruz, presidente da OAB



Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz afirmou em nota que “setores do governo testam há meses os limites democráticos”, “flertam com as ditaduras de hoje e do passado”, e que Roberto Alvim, secretário nacional de Cultura, “ultrapassou todos os limites ao optar pela clara e aberta apologia ideológica do regime nazista”.

Santa Cruz pediu ainda o afastamento de Alvim do cargo, “sob pena de o Governo brasileiro se enquadrar internacionalmente como inimigo da democracia e da civilização”. “Os milhões de cadáveres das vítimas do autoritarismo nos cobram imediata e firme reação”, declarou.

O afastamento também havia sido defendido mais cedo pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. “O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo”.

* Com informações do Estadão Conteúdo.