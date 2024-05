Silvio Luiz está intubado, em coma induzido e não pode fazer hemodiálise

Narrador foi hospitalizado em São Paulo na última quarta-feira (8)

Divulgação/Record Silvio Luiz participa das transmissões digitais da Record desde 2022



O narrador Silvio Luiz está intubado e em coma induzido, sem possibilidade de fazer hemodiálise por conta da idade. Silvo sofreu um derrame trabalhando na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato. Aos 89 anos, Silvio foi hospitalizado em São Paulo na última quarta-feira (8). A partida de como. De acordo com pessoas próximas ao narrador, a sedação ocorreu em meio a um problema nos rins. Silvio não pode fazer hemodiálise (tratamento para pacientes com insuficiência renal) devido à fragilidade decorrente da idade avançada. Essa é a segunda internação recente do locutor.