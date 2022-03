Síndico é agredido ao reclamar de barulho em academia e vai parar na UTI

Wahby Abdel Karim Khalil, de 42 anos, teve hemorragia cerebral depois de levar um soco

Reprodução/ Twitter @juniormelorn_ Khalil está internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, no Distrito Federal



Jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Wahby Abdel Karim Khalil, de 42 anos, está na UTI do Hospital Santa Lucia Sul, em Águas Claras, no Distrito Federal, após ser agredido por um professor de educação físico na academia do condomínio onde mora. Khalil é o síndico do prédio Luna Park e foi reclamar do barulho causado por um saco de pancadas. Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ver Khalil conversando com o professor e está acompanhado de mais uma pessoa. Em certo momento da discussão, ele leva um soco e cai no chão. No Boletim Médico, o hospital informou que Khalil teve hemorragia cerebral e está estável, mas com risco de agravamento. Ele está consciente e respira espontaneamente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, na 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Sul. O professor pode ser indiciado por lesão corporal.