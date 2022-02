Petrópolis tem risco ‘muito alto’ de novos deslizamentos, diz Defesa Civil; mortes já chegam a 122

Segundo o Inmet, há previsão de chuva superior a 60mm/h ou acima de 100mm/dia, com alagamentos, transbordamento de rios e queda de encostas; ao menos 116 pessoas ainda estão desaparecidas

JORGE HELY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Nas redes sociais, moradores relatam o desespero pelos seguidos alertas sonoros emitidos na madrugada



A Defesa Civil confirmou que 122 óbitos em decorrência das chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, já foram contabilizados pela Polícia Civil até a manhã desta sexta-feira, 18. Segundo comunicado, no quatro dia de buscas e resgates, os registros somam 553 ocorrências desde a terça-feira, sendo 436 deslizamentos de terra, 29 alagamentos e 88 avaliações de risco. Durante a madrugada, nove sirenes de alerta foram acionadas em diferentes pontos do município, entre eles no Morro da Oficina, uma das principais áreas atingidas. Entre as outras localidades que tiveram os avisos sonoros estão: 24 de maio, Ferroviários, Vila Felipe (Chácara Flora 2), Sargento Bohning, São Sebastião Adão Brand, São Sebastião Vital Brasil e Siméria. Nas redes sociais, moradores relatam o desespero pelos seguidos alertas, que tiveram início por volta das 23h desta quinta-feira. “Pensei que tivesse caído em Petrópolis inteira de novo”, disse uma internauta, que acordou com o barulho, seguido de pedidos de socorro.

A previsão é de chuvas para o município ao longo do dia. São esperados temporais com intensidade moderada a fraca para as próximas horas, o que aumenta os riscos na região. Até o momento, não há informações sobre novos desabamentos no município. A Defesa Civil Nacional, no entanto, alerta para possibilidade “muito alta” de deslizamentos de terra em razão das chuvas dos últimos dias. “Associado a esta situação, a previsão numérica indica chuva ao longo desta sexta-feira (dia 18), que poderá ser na forma de pancadas de intensidade moderada especialmente a tarde e noite, aumentando o risco de deslizamentos de terra em encostas ocupadas, mas também em encostas naturais”, diz nota. Da mesma forma, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta que temporais superiores a 60mm/h ou acima de 100mm/dia para o sudeste de Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro, incluindo o município de Petrópolis, com “risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas”.

“Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia; observe alteração nas encostas; permaneça em local abrigado”, recomenda o órgão. O último boletim da Defesa Civil Nacional, com base em informações da Prefeitura de Petrópolis, da Defesa Civil do Rio de Janeiro e do governo do Estado, apontam registro de 849 pessoas desabrigadas, assistida em 19 pontos de apoio. Ao todo, foram 24 pessoas resgatadas com vida. Dos 117 corpos que já chegaram ao Instituto Médico Legal (IML), 77 são mulheres e 40 homens. Entre as vítimas, há 20 menores. Pelo menos 57 corpos identificados. As equipes de busca atuam para localização de 116 desaparecidos.

Sirenes tocando no morro da Oficina, em Petrópolis- RJ pic.twitter.com/QSNXpbf4Zn — Diego Haidar (@diegohaidar) February 18, 2022

Eu acordei cinco e pouca da manhã, com um senhor na rua gritando por socorro, implorando, e a sirene de emergência tocando. Que desespero. Eu comecei a chorar antes mesmo de acordar, pensei que tivesse caído Petrópolis inteira de novo. O senhor aparentemente está bem-o possível. — jen (Taylor's Version) (@jennjac_) February 18, 2022