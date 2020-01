‘Sisu segue funcionando normalmente’, diz Weintraub

Nesta quarta-feira (22), o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao governo federal a suspensão das inscrições e alteração do calendário do Sisu

Luis Fortes/MEC Ministro da Educação, Abraham Weintraub



O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nesta quarta-feira (22) que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) “segue funcionando normalmente”.

“O sistema do Sisu está rodando normalmente, tudo funcionando 100%. No segundo dia de inscrições já atingimos 70% do volume obtido no ano passado. Então está tudo normal, tudo tranquilo”, afirmou o ministro.

Weintraub também informou que na madrugada desta quinta o sistema estará indisponível por uma hora. “Entre a meia noite e 1 hora de hoje nós iremos fazer o ranqueamento de todas as inscrições feitas então a atividade será interrompida por uma hora e depois retomada. Isso precisa ser feito pra gente conseguir ranquear as inscrições”, disse.

Nesta quarta, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao governo federal a suspensão das inscrições e alteração do calendário do Sisu.

A recomendação veio após o Ministério da Educação (MEC) confirmar problemas na apuração dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado no ano passado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve apresentar uma resposta formal sobre a recomendação do MPF.

O Sisu é um sistema do MEC utilizado pelos candidatos do Enem para entrar em universidades federais em todo o país. Os erros nos gabaritos e na pontuação oficial dos estudantes podem fazer com que eles percam a concorrência pelas vagas nas faculdades. O MEC afirma que todos os erros de impressão de gabarito foram corrigidos.

“Não se guiem por alguns jornais, alguns veículos, que só pregam o caos e a loucura, está tudo rodando bem, tudo normal”, afirmou o ministro durante vídeo divulgado nas redes sociais.