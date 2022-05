Site do governo de Goiás sofre ataque hacker e autor ironiza: ‘Abraço pro TI’

Até o momento da publicação desta reportagem, página principal da administração estadual ainda não havia voltado a funcionar

Reprodução / Site Governo de Goiás Página inicial do site do governo de Goiás exibiu mensagem de hacker 'Shawty Boy'



O site do governo de Goiás sofreu um ataque hacker na tarde desta segunda, 02. Durante algum tempo, a tela exibiu a mensagem ‘Hacked by Shawty Boy’ (‘hackeado por Shawty Boy’) no topo, um mapa do Estado com a bandeira local, e, mais embaixo, provocações. “Hahaha, Estado de Goiás hacked! Aquele tour básico em seus servidores. Um abraço para o TI do Estado de Goiás”, escreveu o autor da invasão. Agora, a página ainda não está funcionando, mas traz a mensagem “O sistema ou site que você tentou acessar está indisponível. Nossa equipe já está atuando para o restabelecimento o mais breve possível!”, com o símbolo estadual. Uma conta no Twitter assumiu a autoria do ataque, e o mesmo perfil lista outras ações do tipo contra governos estaduais e municipais. Em nota oficial, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, responsável pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI), relatou que os técnicos identificaram o ataque imediatamente e aplicaram medidas de contenção, e que os efeitos do ataque ainda estão sendo avaliados, mas nenhum serviço ao cidadão foi afetado.