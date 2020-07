Paulo Skaf, presidente da Fiesp, testa positivo para covid-19

Empresário, que está internado com quadro de pneumonia leve, esteve com Bolsonaro no dia 3

Marcos Correa/Presidência da República Paulo Skaf esteve com o presidente Bolsonaro, que também está com covid-19, no início do mês



O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, foi diagnosticado com covid-19. O resultado do exame foi confirmado em nota divulgada na noite desta terça-feira, 14. Ele está internado no Hospital Sírio Libanês com um quadro de pneumonia leve, sendo acompanhado pelos médicos José Medina e David Uip, ex-chefe do Centro de Contingência do coronavírus no governo do Estado.

Skaf era um dos presentes na reunião de empresários e ministros com Bolsonaro no dia 3 de julho, no Palácio da Alvorada, em Brasília. No dia 7, o presidente confirmou o diagnóstico para a doença, e ele entrou em quarentena.

O empresário havia realizado testes molecular e sorológico na sexta-feira, 11, e ambos resultaram negativo. Na noite de ontem, segunda, ele se sentiu indisposto, apresentou alguns dos sintomas, como febre, e fez o exame novamente por orientação médica.