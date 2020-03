Sob chuva, mulheres marcham na avenida Paulista

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Mulheres marcham na Paulista neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher



Mesmo com a chuva que caiu durante a tarde em São Paulo, mulheres marcharam na avenida Paulista neste domingo (8), como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Grupos feministas, evangélicos e mulheres de centrais sindicais se reuniram no vão do Masp. Elas carregavam tambores e faixas com mensagens de apoio e incentivo às mulheres.

O grupo caminhou pela avenida Paulista mesmo sob chuva e entoou cantos de protestos contra o governo Jair Bolsonaro.

Neste ano, o ato teve mensagens que relembravam e pediam Justiça ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes e também teve falas contrárias ao machismo, racismo e violência doméstica.

Diversas capitais do Brasil registraram marchas de mulheres e protestos por igualdade neste domingo.

Milhares de mulheres de todo o mundo também foram às ruas protestar por igualdade de direitos, pelo fim da violência de gênero e dos feminicídios, contra os estupros, por garantias trabalhistas e direitos reprodutivos, entre outras pautas feministas.