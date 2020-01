Já são 45 os mortos em Minas; 101 cidades estão em emergência

AE De acordo com o relatório da Defesa Civil, 26 pessoas morreram na capital e na região metropolitana e 19 na Zona da Mata mineira



Subiu para 45 o número de mortos em consequências das fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde a última quinta-feira (23). Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado divulgado nesta segunda-feira (27) há ainda 18 desaparecidos e 12 feridos.

A quantidade de desalojados chegou a 12.560 e dos desabrigados a 2.557. Diante da tragédia, o Estado ampliou para 101 o número de municípios em situação de emergência em função dos temporais.

De acordo com o relatório da Defesa Civil, 26 pessoas morreram na capital e na região metropolitana e 19 na Zona da Mata mineira. Belo Horizonte lidera os óbitos– com 13 — seguida dos municípios vizinhos de Betim e Ibirité, com seis e cinco, respectivamente.

Veja de quais cidades são as vítimas das chuvas em Minas Gerais

Belo Horizonte (capital): 13

Betim (Grande Belo Horizonte): 6

Ibirité (Grande Belo Horizonte): 5

Alto Caparaó (Zona da Mata): 4

Alto Jequitibá (Zona da Mata): 3

Simonésia (Zona da Mata): 3

Pedra Bonita (Zona da Mata): 2

Luisburgo (Zona da Mata): 2

Contagem (Grande Belo Horizonte): 2

Divino (Zona da Mata): 1

Santa Margarida (Zona da Mata): 1

Manhuaçu (Zona da Mata): 1

Tocantins (Zona da Mata): 1

Carangola: (Zona da Mata) 1

*Com informações do Estadão Conteúdo