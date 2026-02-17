Sobe para sete o número de mortos em acidente de ônibus no interior de SP

O veículo transportava trabalhadores do Maranhão para Santa Catarina para colheita de maçã

Divulgação Motorista teria perdido o controle do ônibus depois de um dos pneus estourar



A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou nesta terça-feira (17) que subiu para sete o número de mortos em razão do acidente de ônibus que ocorreu no quilômetro 270 da BR-153, próximo a Marília, no interior do estado. O veículo fazia transporte de trabalhadores do Maranhão para Santa Catarina para colheita de maçã. O motorista teria perdido o controle após um dos pneus estourar.

Ainda na segunda-feira (16), dia do acidente, o motorista do ônibus foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e homicídio com dolo eventual, ao assumir o risco de matar. Ele foi internado sob escolta, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). A Polícia Civil investiga as causas da tragédia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 46 pessoas foram socorridas do local do acidente e encaminhadas para seis unidades de saúde diferentes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o acidente. “Juntamente com a prefeitura de Marília, o governo do Estado dará todo suporte aos feridos e às famílias neste momento de dor. Estamos em oração na esperança de que Deus, na sua infinita misericórdia, restabelecerá os feridos, dará conforto e amparo às famílias e olhará com bondade pelas vítimas.”