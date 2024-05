Sobe para 100 o número de mortos no RS; resgates não param

128 pessoas ainda estão desaparecidas; número de casas destruídas chega a 100 mil

EFE/ Isaac Fontana Setor da agricultura foi o mais afetado pelas chuvas



Em novo boletim divulgado às 12h desta quarta-feira (8), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o número de óbitos aumentou, passando de 95 para 100. Já o número de desaparecidos permaneceu em 128 enquanto o de feridos chega 372 pessoas. O total de municípios atingidos também aumentou, passando para 414 cidades afetadas pelas águas. O total de pessoas atingidas é de 1.456.820. Os abrigos atendem atualmente: 66.761.

Aproximadamente 100 mil casas foram destruídas com as fortes chuvas que atingiram o estado. Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), o setor da agricultura foi o mais afetado pelas chuvas e gerou prejuízo de R$ 435 milhões. Já para os comércios locais o prejuízo pode chegar a R$ 37,5 milhões.

As buscas não param e, com a ajuda da Marinha do Brasil e da Força Área Brasileira (FAB), que estão realizando resgates com helicópteros e barcos, pessoas estão sendo resgatadas como idosos, famílias e até mesmo um bebê. A Marinha também tem ajudado na distribuição de alimentos e suprementos para as vítimas. Nas redes sociais, a Força Aérea Brasileira (FAB) também publicou vídeo mostrando pessoas sendo resgatadas de helicópteros.