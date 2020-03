Sobe para 21 mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista; 28 continuam desaparecidos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Nas últimas 24 horas, a contar das 6h desta quarta (4), foram registrados mais 56mm no Guarujá, 47mm em São Vicente e 42mm em Santos



Subiu para 21 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na madrugada da terça-feira (3). De acordo com a Defesa Civil, 28 pessoas ainda estão desaparecidas. Os municípios afetados são Guarujá, Santos e São Vicente.

O número total de desabrigados subiu para 271 nos três municípios. Já o de desalojados, computados até o momento, somam 120. Para essas famílias foram disponibilizadas quase 16 toneladas de ajuda humanitária — que inclui colchões, cobertores, cesta básicas, roupas, água sanitária e água potável — mediante solicitação das defesas civis municipais.

Em publicação no Diário Oficial do Estado, o governador João Doria homologou os decretos municipais de situação de calamidade pública no Guarujá e emergência em Santos e em São Vicente. O coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel da Polícia Militar Walter Nyakas Junior, e equipe, permanecem na região avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

Até às 4 horas da manhã da terça-feira (3) o acumulado de chuvas nas últimas 12 horas foi de 282 mm no Guarujá, 218 mm em Santos, 170 mm na Praia Grande, 169 mm em São Vicente, 160 mm em Mongaguá, 132 mm em Cubatão e, tanto Itanhaém como Bertioga, o acumulado foi de 110 mm.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h desta quarta (4), foram registrados mais 56mm no Guarujá, 47mm em São Vicente e 42mm em Santos. A previsão para o dia é de chuva fraca, mas persistente — alternando com períodos de céu nublado. O risco de transtornos continua elevado.