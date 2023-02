Sobe para 3.529 número de desabrigados e desalojados; governo de SP desobstrui último trecho de interdição total na Rio-Santos

Até o momento, 48 mortes foram registradas no litoral norte; Polícia Civil fará operação contra preços abusivos na região

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rastro de destruição causado pelas fortes chuvas, no bairro do Itatinga, região central de São Sebastião



O número de desabrigados e desalojados no litoral norte de São Paulo, que foi afetado após as chuvas nos últimos dias, subiu para 3.529. Dados atualizados pelo governo estadual, na noite desta quarta-feira, 22, apontam que são mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados. Além disso, até o momento, foram confirmados 48 óbitos, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. De acordo com o Estado, equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Vinte e seis corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. Destes, 10 são homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças. Nesta quarta, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) enviou ao litoral norte mais de 300 policiais militares para reforçar o policiamento na região. Agora são 462 agentes empenhados nas missões de buscas e salvamentos, que ainda contam com oito helicópteros e cinco embarcações. O governo de São Paulo também informou que equipes técnicas junto ao Exército Brasileiro desobstruíram no fim desta tarde o último ponto de interdição total na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Inclusive, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) faz a vistoria no local. Veículos de serviço e de emergência já conseguem trafegar pela via. A previsão é que o tráfego seja liberado para os veículos em geral nesta quinta-feira, 23.

Após relatos de produtos com preços abusivos no comércio do litoral norte, a Polícia Civil, em conjunto com o Procon, anunciou que fará uma operação para fiscalizar e identificar os supostos abusos. Nos pontos onde forem identificados preços abusivos, os policiais e os técnicos do Procon vão avaliar se tratasse de uma medida administrativa passível de multa ou um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, além das providências administrativas, serão adotadas as medidas de ordem criminal, para encaminhamento à Justiça. Até o momento, São Sebastião já conta com R$ 14 milhões para ações de resposta às fortes chuvas e consequentes deslizamentos de terra. Além dos R$ 7 milhões já repassados pelo Governo de São Paulo no último domingo, 19 – dia em que o Executivo estadual decretou estado de calamidade pública em Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, a cidade contará com mais R$ 7 milhões oriundos do Governo Federal. “Temos todos que trabalhar em conjunto para atender a população que foi afetada por esse desastre. Todo apoio é fundamental para isso. Esses valores que serão repassados a São Sebastião vão ajudar no atendimento mais imediato dos desabrigados, sendo somados ao recurso já repassado pelo Governo do Estado”, reforçou o governador Tarcísio de Freitas.