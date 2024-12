Sobe para 41 o número de mortos no acidente com ônibus em Minas Gerais

O incidente aconteceu por volta das 3h30 deste sábado (22), quando o veículo, que fazia a rota de São Paulo a Vitória da Conquista, perdeu o controle

Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais ônibus transportava 45 pessoas no total, das quais 13 conseguiram ser resgatadas com vida e



A Emtram, empresa que opera o ônibus envolvido no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, divulgou a lista oficial dos passageiros. O documento inclui os nomes das vítimas fatais e dos sobreviventes que receberam atendimento médico. A colisão resultou na morte de pelo menos 41 pessoas, entre elas o motorista do ônibus e uma criança. O incidente aconteceu por volta das 3h30 deste sábado (22), quando o veículo, que fazia a rota de São Paulo a Vitória da Conquista, perdeu o controle após um pneu estourar e colidiu com uma carreta carregada de granito.

O ônibus transportava 45 pessoas no total, das quais 13 conseguiram ser resgatadas com vida e foram levadas a hospitais da região para tratamento. O motorista da carreta envolvida no acidente não permaneceu no local e fugiu após a colisão. A situação gerou grande comoção e mobilização das autoridades locais.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram intensamente na cena do acidente, onde o ônibus ficou completamente destruído pelo fogo. A BR-116 é notoriamente conhecida por ser uma das rodovias mais perigosas do Brasil, tendo registrado 559 mortes em 2023, sendo 155 delas apenas em Minas Gerais.

Minas Gerais se destaca como o estado com o maior número de fatalidades em estradas, contabilizando 712 mortes entre novembro de 2022 e outubro de 2023. Esse número representa 12% do total de óbitos registrados em todo o país, evidenciando a gravidade da situação nas rodovias mineiras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA