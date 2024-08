Queimadas em São Paulo: Polícia prende três suspeitos de atear fogo em áreas rurais no interior paulista

Um deles foi detido em Batatais, região de Ribeirão Preto, outro em São José do Rio Preto e um terceiro em Porto Ferreira

Divulgação-Corpo de Bombeiros de Batatais Incêndios provocaram danos no interior de São Paulo



O número de detidos por suspeita de envolvimento em queimadas no estado de São Paulo aumentou para três. A prisão mais recente ocorreu em Batatais, interior do estado, no último domingo (25). Na manhã desta segunda-feira (26), o governador Tarcísio de Freitas revelou que um dos indivíduos já tinha antecedentes criminais e foi flagrado utilizando gasolina para atear fogo à vegetação local. Além do detido em Batatais, outras duas prisões foram realizadas em São José do Rio Preto e Porto Ferreira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os incêndios florestais resultaram em graves consequências, incluindo acidentes, a suspensão de aulas e um aumento significativo no atendimento hospitalar. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas perderam a vida e 66 ficaram feridas, enquanto em Altinópolis, região de Ribeirão Preto, 60 indivíduos necessitaram de cuidados médicos devido à inalação de fumaça.

Em resposta à situação crítica, a Prefeitura de Ribeirão Preto decidiu suspender as aulas em todas as escolas municipais nesta segunda-feira (26). Até o momento, foram devastados 34.174 hectares em 14 regiões do estado, e 48 municípios estão sob alerta máximo para queimadas. A Polícia Federal já iniciou investigações para apurar possíveis ações criminosas relacionadas aos incêndios.

O governador também anunciou um plano emergencial na área da Saúde, com o objetivo de intensificar o atendimento a casos respiratórios que surgem em decorrência da fumaça. A situação continua a ser monitorada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Tamyres Sbrile