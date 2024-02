Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 53 milhões nesta quinta

Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Sorteio da Mega-Sena acontece às 20h e pode pagar R$ 53 milhões para quem acertar as seis dezenas



A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 15, às 20h, prêmio acumulado em mais de R$ 50 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.688 será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio principal está acumulado em R$ 53 milhões. Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas, ele poderá receber um rendimento de R$ 331 mil no primeiro mês, caso aplique o valor total na poupança. Com o montante do prêmio, também seria possível adquirir 20 apartamentos de alto padrão, no valor de R$ 2,65 milhões cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Além disso, no mesmo dia, será realizado o concurso 2.054 da Timemania. Se um apostador acertar os sete números sorteados, ele poderá ganhar um prêmio de R$ 14 milhões. O valor da aposta simples para esse jogo é de R$ 3,50.

