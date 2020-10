Aposta de Santos acerta a Mega-Sena e leva R$ 6,65 milhões

As dezenas sorteadas no concurso 2.308 foram as seguintes: 09 – 13 – 26 – 38 – 58 – 60

Uma aposta simples feita na Loteria Xango, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e vai receber o prêmio de R$ 6,65 milhões. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 14, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso 2.308 foram as seguintes: 09 – 13 – 26 – 38 – 58 – 60. No último sorteio, que ocorreu neste sábado, 10, ninguém acertou, e a Mega-Sena acumulou em R$ 6,65 milhões.

Hoje, a quina teve 57 apostas vencedoras, e cada apostador vai receber um prêmio de R$ 30.363,18. A quadra registrou 3.408 ganhadores. Eles vão receber cada um R$ 725,47. De acordo com a Caixa, a estimativa para o próximo concurso, no sábado, 17, é R$ 2,5 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. As apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

* Com informações da Agência Brasil