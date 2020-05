SP bate 56% de isolamento social no final de semana

EFE/ Fernando Bizerra Nesta segunda já são 63.006 casos confirmados da covid-19 e 4.823 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) que no último sábado (16) a capital paulista registrou 52% de isolamento social. No Estado, a taxa foi de 50%.

No domingo (17) os números foram ainda melhores: 56% na capital paulista e 54% no Estado. Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente, que funciona em parceria do governo estadual com as empresas de telefonia.

A Secretaria Estadual de Saúde atualizou também os números da pandemia em São Paulo. Nesta segunda já são 63.006 casos confirmados da covid-19 e 4.823 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus.

Quanto aos leitos de UTI, no Estado o índice de ocupação está em 69,8%. Já na Grande São Paulo, os números são piores: 89,3%. Estão internados, entre suspeitos e confirmados, 5.964 pessoas em leitos de enfermaria e 3.900 em UTI.