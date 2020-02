SP: Chuvas causam alagamentos e comprometem transporte; rodízio é suspenso

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo teve forte chuva na madrugada



A forte chuva que tomou conta da madrugada desta segunda-feira (10) em São Paulo deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção – a zona oeste foi a principal afetada pelo temporal. Nesta manhã, as marginais Tietê e Pinheiros têm pontos de alagamento e o transporte público opera com problemas.

Às 5h30, a Marginal Tietê ficou totalmente intransitável, na ponte da Casa Verde, já que o rio transbordou. A prefeitura anunciou 56 pontos de alagamentos.

Segundo os bombeiros, foram 245 chamados, 27 quedas de árvores e 24 desabamentos.

A linha 9 Esmeralda da CPTM teve de ser interrompida entre as estações Pinheiros e Ceasa. enquanto a linha 8 Diamante também teve de ser paralisada entre as estações Itapevi e Comandante Sampaio. O Metrô opera, até o momento, normalmente.

O rodízio de carros foi suspenso diante do caos e a recomendação é de que passageiros consultem a situação dos ônibus antes de saírem de casa pelo aplicativo da EMTU.