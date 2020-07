SP: comércio poderá funcionar 6 horas em 4 dias da semana na fase laranja

Atualmente, os comércios podem abrir 4 horas por dia nos sete dias da semana

Fernando Frazão/Agência Brasil Restaurantes funcionam com serviço de retirada e entrega domiciliar durante o período de isolamento social



Os estabelecimentos comerciais das cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo (que define as regras da flexibilização da quarentena durante a pandemia do coronavírus) poderão funcionar por 6 horas diárias em quatro dias da semana. A mudança – opcional – foi anunciada nesta quinta-feira (2) pelo governo do estado e deve ser publicada em decreto. Atualmente, os comércios podem abrir 4 horas por dia nos sete dias da semana.

“Nós fizemos a avaliação da operação que existe hoje recomendada de 4 horas com o funcionamento de 20% da capacidade e o ponto que o Centro de Contingência colocou aqui como opcional seria o funcionamento por seis horas durante 4 dias úteis, operando 4 dias, fechando 3 dias, para que isso viabilize um melhor planejamento do comércio e garantindo a segurança no aspecto de saúde”, afirmou Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico, em coletiva de imprensa.

“Então, esse foi o ponto aqui aprovado e autorizado que será incluído como uma das respostas dos pleitos setoriais e será aqui objeto do decreto que será publicado nos próximos dias para funcionamento a partir da semana que vem na fase laranja”, completou.

As regiões que estão na fase laranja são: Baixada Santista, São José do Rio Preto, Taubaté, Campinas, São João da Boa Vista, Araraquara, Barretos, sub-região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, sub-região Norte da Região Metropolitana de São Paulo e sub-região Leste da Região Metropolitana de São Paulo.