SP: Confira o que abre e o que fecha no feriado antecipado desta segunda

Rovena Rosa/Agência Brasil SP antecipou feriados na tentativa de subir o índice de isolamento social



Com a antecipação do feriado estadual de 9 de julho, em que se celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, para a próxima segunda-feira (25), alguns serviços estaduais e municipais terão seus horários de funcionamento alterados.

O feriado foi antecipado na tentativa de melhorar o índice de isolamento no estado, que tem ficado abaixo de 50%, valor considerado insuficiente pelo governo para diminuir a propagação do coronavírus e impedir um colapso no sistema de saúde. O número tido como mínimo pelo governo para efetividade da medida é de 55%.

Serviços estaduais

Os serviços do Poupatempo Digital estarão mantidos. Os atendimentos continuam sendo realizados de forma remota, por uma equipe de plantão, por meio de um aplicativo, disponível no portal do Poupatempo.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DetranSP) mantém à disposição, por meio do site, 40 serviços online de trânsito, como consulta de multas, certidão negativa e positiva de propriedade.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, todos os hospitais estaduais vão manter o funcionamento normal para o atendimento de urgências e emergências, tanto o pronto-socorro quanto os setores de internação e centros cirúrgicos.

Já os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital serão retomados a partir de terça-feira (26), no horário regular, permanecendo fechados no dia 25 de maio.

O Centro de Referência do Idoso na Zona Norte (CRI-Norte), segundo a secretaria, funcionará segunda, das 7h30 às 18h. O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste, manterá o seu expediente.

As unidades da Fundação Pró-Sangue ficarão abertas na segunda-feira só nos postos das Clínicas e de Osasco.

Serviços municipais

Segundo a prefeitura de São Paulo, apesar do feriado, os hospitais municipais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, considerando a nova rotina de atendimento nos ambulatórios hospitalares e na rede de atenção básica, por conta da pandemia de coronavírus.

A frota de ônibus da capital foi adequada. Desta forma, permanecerão em circulação 5.991 veículos para atender 1.013 linhas, incluindo as 150 noturnas. O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionará das 6h às 22h. Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas.

Os serviços de administração direta como as Supervisões de Assistência Social (SAS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), e os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP) permanecerão fechados amanhã.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Ambulatórios de Especialidades (AE) e a Rede Municipal Especializada (RME) em doenças sexualmente transmissíveis (DST)/Aids, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ficarão abertas na segunda-feira.

As aulas à distância estarão suspensas durante o feriado e retornam a partir de terça-feira (26).

O rodízio de veículos também estará suspenso nesta segunda-feira.

*Com Agência Brasil