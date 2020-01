SP: Mogi das Cruzes monitora caso suspeito de coronavírus

EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE 18 países já confirmaram casos de coronavírus



A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes está monitorando um caso suspeito de coronavírus na cidade, que fica na região metropolitana de São Paulo. A paciente, uma mulher de 22 anos, viajou de Wuhan – cidade que está no epicentro da epidemia -, na China, ao Brasil no último dia 26 de janeiro.

A jovem foi atendida por um hospital particular, e seus exames laboratoriais foram enviados para análise em São Paulo. A paciente está em monitoramento, apesar de não apresentar o perfil clínico específico da doença, conforme orientação dada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo. Familiares também estão sendo observados.

Com o caso, chega a cinco o número de pacientes com suspeitas de infecção pelo vírus no Estado. Até o momento, o Brasil não confirmou nenhuma ocorrência. Na China, mais de 8 mil pessoas estão infectadas com a doença. Outros 18 países também já registraram infectados: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Camboja, França, Alemanha, Japão, Malásia, Nepal, Sri Lanka, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Vietnã, Finlândia, Índia e Filipinas.

* Com informações do Estadão Conteúdo.