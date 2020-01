SP: Motorista invade borracharia, atropela criança e foge

Google Street View Borracharia no Jardim Ubirajara, onde garoto de 4 anos foi atropelado



Uma criança de 4 anos foi atropelada e morta dentro de uma borracharia na madrugada desta segunda-feira, 13, no Jardim Ubirajara, zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o estabelecimento. Após o acidente, ele deu ré e fugiu do local sem prestar socorro. O garoto morreu no local.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro viaturas foram deslocadas para o local do acidente. Outras pessoas também ficaram feridas.

* Com informações do Estadão Conteúdo.