SP não registra congestionamento na saída para interior e litoral no feriado

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Havia uma preocupação quanto a um possível aumento do deslocamento para fora da capital paulista



O primeiro dia do feriado, que antecipou o Corpus Christi e a Consciência Negra, não teve congestionamento nas estradas que saem da capital rumo ao interior, ao litoral norte e ao litoral sul. As informações foram confirmadas pelo secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano.

Havia uma preocupação após o anúncio de antecipação de dois feriados municipais e um estadual, que ainda não foi aprovado na Alesp, quanto a um possível aumento do deslocamento para fora da capital paulista por conta dos seis dias de descanso.

Porém, o secretário afirmou que, após grande esforço feito em conjunto com os prefeitos, ações de bloqueio sanitário foram tomadas. “Até o momento nenhuma rodovia não apresenta volume maior do que o esperado, o que demonstra que as pessoas estão entendendo o feriado prolongado.”

Mais cedo, em entrevista à Jovem Pan, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, disse: “Esse feriado não é para passear, festejar. Não é lazer. As pessoas devem evitar sair, evitar contato, evitar fazer viagens. Quanto mais as pessoas se expuserem, maior o risco de infecção. E quanto maior a infecção, maior o risco de óbito. É hora das pessoas ficarem em casa.”