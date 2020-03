SP registra primeira morte por coronavírus

EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH Novas informações serão dadas no início da tarde desta terça-feira



A morte de um homem de 62 anos em decorrência do novo coronavírus foi confirmada no Estado de São Paulo na manhã desta terça-feira (17). Trata-se do primeiro óbito ocorrido pela doença no Brasil.

Novas informações serão dadas pelo secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, em entrevista coletiva no início da tarde.