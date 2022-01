SP segue Ministério da Saúde e reduz tempo de isolamento para pacientes de Covid-19

Infectados poderão sair do isolamento no quinto dia caso apresentem teste negativo e não tenham sintomas nas 24 horas anteriores

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo reduziu tempo de isolamento



O Estado de São Paulo anunciou que vai seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e reduzir o tempo de isolamento para pacientes de Covid-19 de 10 para 5 dias. Os infectados poderão sair do isolamento a partir do quinto dia desde que tenham teste com resultado negativo e não tenham apresentado sintomas nas 24 horas anteriores. Segundo a Secretaria, o paciente deverá permanecer isolado até o décimo dia se testar positivo. Caso esteja assintomático no sétimo dia, o paciente pode sair do isolamento sem necessidade de teste. “Importante salientar que todas as medidas de proteção devem ser mantidas, como o uso obrigatório de máscaras, evitar aglomerações, higienização das mãos e evitar contato com pessoas com comorbidades até o décimo dia”, disse a secretaria em nota.