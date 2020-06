SP: Shopping reabre antes do horário combinado com a Prefeitura na capital

TIAGO QUEIROZESTADÃO CONTEÚDO Funcionários medem a temperatura na entrada de shopping



Com os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde – aferição de temperatura, filas organizadas e álcool em gel, o Shopping Pátio Paulista, na capital, abriu antes do horário combinado com a Prefeitura de São Paulo. Às 15h40, as portas já estavam abertas para os frequentadores, mesmo que algumas das lojas ainda estivessem com as portas fechadas.

Dentro do estabelecimento, adesivos foram colados pelos corredores para organizar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações. As filas para acesso ao shopping, no início da tarde, eram de menos dez pessoas. O acesso ao complexo não chegava a durar um minuto. Na garagem, o acesso também era controlado.

A cozinheira Márcia Patrícia, de 41 anos, que esteve na fila, disse que precisava ir em uma loja do shopping. “A gente se preocupa um pouco, mas já precisava reabrir”, conta. Procurada, a assessoria do shopping não se posicionou sobre o motivo da reabertura antecipada.

* Com Estadão Conteúdo