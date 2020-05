SP: Supermercado em Marília tem 13 funcionários com Covid-19

Agência Brasil Eles foram afastados, mas a loja continua aberta



Um dos estabelecimentos da rede Confiança de Supermercados em Marília, município do interior de São Paulo, registrou um surto de 13 casos da Covid-19 entre os funcionários. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta terça-feira (26), durante atualização do boletim epidemiológico da cidade, que tem agora 58 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus.

A identificação do surto foi feita através de um funcionário, que testou positivo para a doença. Segundo o Secretário Municipal da Saúde, Cássio Luiz Pinto Júnior, a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica foram acionadas, e a equipe participou de uma reunião com os responsáveis pela loja, que cumpriram todas as exigências para que as atividades continuem funcionando.

“Fomos informados no sábado pelo laboratório e já nos dirigimos ao local, onde fomos prontamente atendidos pelo gerente. Todas as medidas foram executadas em tempo oportuno”, esclareceu a Secretaria.

Desde a última quinta-feira (21), o departamento de saúde da rede de supermercados afastou os funcionários sintomáticos e aqueles do grupo de risco. A empresa está testando todos os demais, mesmo os assintomáticos. “Foi feito um plano de trabalho para que todas as empresas do mesmo setor tomem as medidas necessárias para assegurar a proteção dos habitantes da nossa cidade”, afirmou Pinto Júnior.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários fazendo limpeza na unidade ao lado da Avenida das Esmeraldas, embora a Prefeitura não tenha confirmado o local exato.

Marília tem 58 casos confirmados, 34 suspeitos e 34 curados da Covid-19. Até o momento, foi confirmado um óbito, e outro está sob investigação. Oito pessoas seguem internadas.