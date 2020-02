SP tem 3 novos casos suspeitos de coronavírus; total é de 6 no Estado

EFE/EPA/JEROME FAVRE Exames de sangue feitos nos 58 brasileiros que estão em quarentena em Anápolis (GO) descartaram em todos a presença da doença



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (12) que investiga três novos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. No total, são 11 casos ainda investigados, mas não há nenhuma confirmação — 33 já foram descartados. No Estado de São Paulo, são seis casos suspeitos.

As ocorrências estão sendo analisadas pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Os pacientes sob suspeita estão em isolamento domiciliar e os familiares estão orientados para prevenção de eventual transmissão do vírus. A secretaria recomenda uso de máscaras e higienização dos pertences utilizados pelo paciente com suspeita de coronavírus. A pessoa deve permanecer em casa e evitar contato.

João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde, explicou que a maior concentração de casos suspeitos em São Paulo se deve ao tamanho da população do Estado e também por ter um fluxo maior de pessoas que chegam da China. “São Paulo sempre é área com o maior número de casos de influenza, por exemplo, por conta do clima e também porque, em números absolutos, sempre vai ter mais casos por ter uma população maior. Também porque é um Estado com relações comerciais maiores com a China”.

Dos 33 casos descartados para infecção pelo coronavírus, 14 foram positivos para infecção pelo vírus Influenza (sendo 7 para o tipo B e 7, para o A).

Repatriados

Exames de sangue feitos nos 58 brasileiros que estão em quarentena em Anápolis (GO) descartaram em todos a presença do coronavírus. Os 34 brasileiros que viviam na China e os 24 tripulantes e profissionais de saúde e de comunicação que acompanharam a viagem de retorno dos repatriados tiveram amostras coletadas no domingo (9) dia em que chegaram ao Brasil e os exames foram concluídos nesta terça-feira (11). Novos testes serão feitos no próximo domingo (16).

O ministério explicou que foi feito o exame RT-PCR, específico para o coronavírus que provoca a epidemia na China e que identifica a presença do RNA viral. Em todos os 58, o resultado foi negativo.

O último boletim divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), na terça-feira, aponta que, em todo mundo, já foram confirmados 43.103 casos de infecção — 42.708 são da China, onde já morreram 1.017 pessoas em decorrência da doença. A OMS também definiu que a doença causada pelo vírus deve ser chamada de Covid-19.

* Com informações do Estadão Conteúdo