SP paga a terceira parcela de R$ 55 do programa ‘Merenda em Casa’

Ao menos 740 mil estudantes começaram, na sexta-feira (12), a receber o pagamento da terceira parcela de R$55 do programa Merenda em Casa, do governo do Estado de São Paulo. A ação prevê a destinação dos recursos para a compra de alimentos enquanto as aulas presenciais da rede pública estadual permanecem suspensas pela pandemia da Covid-19.

O pagamento do benefício é feito pelo aplicativo PicPay. Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito, sendo possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas por meio do aplicativo.

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, não serão permitidas cobranças de taxas dos beneficiários. “Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se resolver sacar no banco 24 horas, a taxa cobrada será paga também pela PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros sejam utilizados integralmente pelas pessoas”.

Do total de alunos, cerca de 113 mil estudantes mais carentes voltam a receber o subsídio dobrado. A verba extra é garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas.

*Com informações da Agência Brasil