Starlink recua e diz que vai acatar bloqueio do X no Brasil

Provedora de internet por satélite de Elon Musk afirmou na rede social que iniciou um processo legal na Suprema Corte dos Estados Unidos contra a ordem de Moraes

Reprodução/Instagram/@starlink_brasil_digital Antenas da empresa Starlink



A Starlink, empresa de Elon Musk, comunicou que irá acatar a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina o bloqueio do acesso ao X para seus usuários no Brasil. Embora a companhia considere essa decisão como ilegal, ela planeja iniciar ações judiciais para solicitar o desbloqueio de seus serviços. A decisão de Moraes foi motivada pela falta de um representante legal da plataforma X no Brasil, o que levou à suspensão de suas atividades no país. Além disso, o ministro estabeleceu uma multa de R$ 50 mil para aqueles que continuarem a utilizar o X em território brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Inicialmente, a Starlink havia informado à Anatel que não seguiria a determinação de bloqueio imposta por Moraes. No entanto, a empresa decidiu mudar de postura após a ordem judicial. Em post no X disse que “O time da Starlink está fazendo todo o possível para mantê-los conectados. Após a decisão de @alexandre que bloqueou os bens da Starlink e impede que a empresa faça transações financeiras no Brasil, começamos imediatamente os procedimentos legais no STF explicando a grande ilegalidade da determinação e pedindo para que a Corte desbloqueie nossos ativos”

Além disso, também chamou a decisão de ilegal. “Apesar do tratamento ilegal dado à Starlink ao bloquear nossos ativos, estamos cumprindo a decisão de bloquear o acesso ao X no Brasil”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller