STF é reprovado por 4 em cada 10 brasileiros, diz Datafolha

A taxa de aprovação da Suprema Corte do país é de 19%. Essa é a primeira vez que o órgão consulta a população sobre a atuação do tribunal na mesma escala que faz com o Executivo e Legislativo

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Plenário do Supremo Tribunal Federal



A reprovação ao trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) é de 39%, de acordo com pesquisa Datafolha, publicada neste domingo (29) pelo jornal Folha de S. Paulo. Segundo o levantamento, quatro em cada dez brasileiros avaliam a atuação da Corte como “ruim ou péssima”. Apenas outros 19% aprovam a atuação do STF e a classificam como “ótima ou boa”.

Já para 38% dos ouvidos na pesquisa, o trabalho dos ministros que compõem o Supremo é “regular”. Outros 4% afirmaram não saber avaliar. É a primeira vez que o Datafolha consulta a população sobre a atuação da Corte na mesma escala que faz com o Executivo e Legislativo.

A pesquisa divulgada neste domingo (29) ouviu 2.948 pessoas entre os dias 5 e 6 dezembro em 176 municípios de todas as regiões do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o órgão, o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Em razão do ineditismo do recorte da pesquisa, não é possível definir, no entanto, se a reprovação ao STF cresceu ou diminuiu em relação aos demais anos, mas é possível compará-lo aos demais Poderes.

A taxa que define o trabalho do STF como ruim ou péssimo é equivalente à reprovação do presidente Jair Bolsonaro (36%, dentro da margem de erro), mas inferior à do Congresso, com 45% de reprovação dos brasileiros ouvidos.