STJ determina que BMW pague indenização por acidente que matou o cantor João Paulo

Artista morreu em 1997 após carro capotar e pegar fogo; valor foi fixado em R$ 50 mil para a viúva e R$ 50 mi para a filha do artista

Reprodução/Instagram/@cantordaniel João Paulo e Daniel formaram uma das duplas sertanejas de maiores sucesso no país



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que BMW pague indenização por danos morais devido ao acidente que matou o cantor João Paulo. De acordo com o processo, o acidente ocorreu após um dos pneus esvaziar de forma repentina ocasionando no capotamento e, posteriormente, o incêndio, matando o cantor que conduzia o veículo. O acidente aconteceu em 1997, quando o artista formava dupla com Daniel. A dupla João Paulo e Daniel era uma das mais famosas do Brasil, quando ocorreu a tragédia. O valor fixado pelo TJSP em R$ 50 mil para a viúva e R$ 50 mi para a filha do artista. O Tribunal considera que a BMW não conseguiu comprovar que o esvaziamento do pneu ocorreu por defeito de fabricação. Além disso, o TJSP determinou o pagamento no valor correspondente a um terço dos rendimentos do artista. O valor será apurado na fase de liquidação de sentença.