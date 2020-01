STJ libera divulgação de resultados do Sisu e inscrições do Prouni

ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, liberou a divulgação dos resultados do Sisu



O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, determinou nesta terça-feira (28) a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni).

O ministro atendeu ao pedido do governo federal e derrubou uma limitar da Justiça de São Paulo que suspendeu os processos de seleção de estudantes para universidades a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O prazo de inscrição para o Sisu terminou no domingo (26), e o resultado estava previsto para ser divulgado nesta terça. As datas para inscrições do Prouni devem ser atualizadas pelo Ministério da Educação.

O imbróglio em relação ao Enem começou no último final de semana, quando o MEC admitiu que milhares de estudantes tiveram as notas erradas por causa de problemas nos gabaritos.

Na semana passada, o Ministério Público Federal em Minas Gerais chegou a fazer uma recomendação para a Justiça de que todo o calendário do Sisu e Prouni fosse suspenso. A suspensão aconteceu de fato na sexta-feira (24) após uma decisão da Justiça de São Paulo.

Segundo o Inep, órgão responsável pelo Enem, pouco menos de 6 mil estudantes tiveram problemas com as notas. Ao todo, 1,8 milhão de candidatos se inscreveram no Sisu.