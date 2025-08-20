Jovem Pan > Notícias > Brasil > STJ retoma em 2 de setembro julgamento de Adriana Villela, acusada de mandar matar os pais

STJ retoma em 2 de setembro julgamento de Adriana Villela, acusada de mandar matar os pais

Caso ficou conhecido como Crime da 113 Sul; defesa pede anulação da condenação de 61 anos por falta de acesso a provas.

  • Por Uanabia Mariano
  • 20/08/2025 11h51
  • BlueSky
Rafael Luz/STJ Sede do STJ Fachada decorada em comemoração os 30 anos do STJ - Promovendo a cidadania. Luz natural do dia. 1989 - 2019

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai retomar em 2 de setembro o julgamento de Adriana Villela, acusada de ser a mandante do assassinato dos pais e da empregada doméstica em Brasília, no episódio conhecido como Crime da 113 Sul. A arquiteta foi condenada a 61 anos de prisão em 2019 pelo Tribunal do Júri, mas aguarda em liberdade enquanto recorre da decisão.

Na última sessão, em agosto, o único voto registrado foi do ministro Sebastião Reis Júnior, favorável à anulação da condenação desde a fase de instrução da ação penal. Segundo ele, a defesa foi prejudicada pela falta de acesso a vídeos com depoimentos de outros réus. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Og Fernandes, deixando o placar em 1 a 1.

Relembre o caso

Em 31 de agosto de 2009, os corpos do ministro aposentado do TSE, José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Villela, e da empregada Francisca Nascimento, foram encontrados em um apartamento da 113 Sul, em Brasília. As vítimas foram mortas com 78 facadas.

A investigação inicial foi marcada por irregularidades: a delegada responsável, Martha Vargas, chegou a usar depoimento de uma vidente, adulterar provas e inserir informações falsas. Em 2016, ela foi condenada a mais de 16 anos de prisão por fraude processual, falsidade ideológica, tortura e violação de sigilo.

Após a troca na condução do caso, três homens — Leonardo Campos Alves, Paulo Cardoso Santana e Francisco Mairlon Aguiar — confessaram o crime e foram condenados a 55 anos de prisão em 2012. Segundo a acusação, Adriana Villela contratou Leonardo para matar os pais em troca de dinheiro e joias.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Dez anos depois, em 2019, ela foi julgada como mandante do crime em um processo que se tornou o mais longo da história do Distrito Federal, com dez dias de sessões e 103 horas de julgamento. A pena inicial de 67 anos e seis meses foi reduzida para 61 anos em 2022.

O que pede a defesa

No recurso ao STJ, os advogados de Adriana pedem a anulação do júri e um novo julgamento, alegando cerceamento de defesa. Para eles, a falta de acesso completo a vídeos de depoimentos comprometeu o contraditório. Adriana nega participação no crime.

Leia também

Ministro do STJ vota para anular condenação de Adriana Villela, acusada de ser mandante do 'Crime da 113'
Arquiteta acusada de matar os pais vai a júri nesta segunda no DF
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >