Substância tóxica interrompe abastecimento de água no Rio de Janeiro

Vazamento de tolueno afeta 2 milhões de moradores em diversas cidades; autoridades investigam contaminação e pedem economia de água

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Fachada do edifício-sede da Cedae



A presença de uma substância tóxica no sistema de abastecimento de água Imunana-Laranjal, na região metropolitana do Rio de Janeiro, levou à interrupção do fornecimento em diversas cidades. A Polícia Civil e o Inea estão investigando o vazamento de tolueno, uma substância utilizada na fabricação de gasolina e em outros produtos químicos. Cerca de 2 milhões de moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e da ilha de Paquetá foram afetados pela contaminação. A Cedae identificou a presença do tolueno no reservatório durante a manhã desta quarta-feira (3), o que levou à paralisação do abastecimento de água nessas localidades.

A empresa Águas do Rio, responsável pelo fornecimento de água em algumas cidades afetadas, está atuando com caminhões-pipa e balsas-tanque para garantir o abastecimento de unidades essenciais, como hospitais e escolas. Já a Águas de Niterói informou que o abastecimento na cidade permanece suspenso devido à paralisação do sistema operado pela Cedae. Diante da situação, a concessionária está monitorando a situação e pedindo que os moradores economizem água até que o fornecimento seja normalizado. A presença de tolueno no sistema de abastecimento de água é motivo de preocupação e as autoridades estão empenhadas em investigar a origem da contaminação para garantir a segurança da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA