Supermercado é alvo de saques na zona norte do Rio; veja vídeos

Imagens mostram pessoas saindo do estabelecimento com caixas; Polícia Militar foi acionada

Reprodução/Twitter/@iriabarradas Prateleiras ficaram vazias e produtos foram jogados no chão



O supermercado Inter do bairro de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, foi alvo de uma série de saques na noite deste sábado, 16. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas saindo do estabelecimento com caixas e carrinhos cheios de produtos. Em outras imagens é possível ver as prateleiras reviradas e produtos jogados no chão. A Polícia Militar informou que equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para checar a ocorrência. Segundo a corporação, diversas pessoas fugiram quando os agentes chegaram ao supermercado. “Equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) auxiliaram no perímetro. Os responsáveis pelo estabelecimento ficaram de relatar os fatos em registro policial na delegacia posteriormente”, disse a PM em nota. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso. Veja os vídeos abaixo.

🇧🇷 Ontem PM é acionada por ocorrência de saque em supermercado de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/a87dnvfxC8 — Tati Cruz (@Taticru79846829) April 17, 2022