Surfista é resgatado após ficar 4 horas à deriva no mar em Santa Catarina

Atleta de 55 anos foi surpreendido pelas condições da água e ficou à deriva na costa catarinense até ser resgatado por helicóptero dos bombeiros

Reprodução/ Twitter @OilitMelo Homem foi resgatado quando já apresentava sinais de exaustão



Um surfista de 55 anos foi resgatado pelos bombeiros depois de ficar quatro horas à deriva no mar da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O homem estava praticando o esporte na Praia do Morro das Pedras, no litoral da cidade, quando acabou sendo levado pela água, que apresentou condições adversas inesperadas. As ondas de até dois metros que se formavam no agitado mar da capital catarinense arrastaram o surfista para o mar. O Corpo de Bombeiros informou que, ao ser resgatado, o surfista apresentava sinais de exaustão. Ele foi retirado da água com a “técnica de Puçá”, na qual um cesto é utilizado para içar pessoas da água. Os bombeiros disseram ainda que, apesar dos sinais de exaustão, o surfista foi avaliado ainda na praia e liberado para voltar para casa.