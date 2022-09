Suspeito de agredir faxineira em Belo Horizonte se apresenta à polícia

Segundo a Polícia Civil, ele compareceu em uma delegacia para prestar depoimento, mas escolheu o direito de permanecer em silêncio

Reprodução Homem foi flagrado empurrando a faxineira pelas câmeras de segurança



O empresário suspeito de agredir uma faxineira em Belo Horizonte-MG se apresentou, nesta sexta-feira, 23, à polícia uma semana depois do ocorrido. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu em uma delegacia para prestar depoimento, mas escolheu o direito de permanecer em silêncio. No local, ele teria assinado um termo de compromisso para uma futura audiência judicial. O caso ocorreu na Rua Bernardo Guimarães. Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, estava lavando a calçada do prédio onde trabalha. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chega no local. Ambos começaram a discutir. De repente, o agressor tira a mangueira das mãos da faxineira e começa a molhar a vítima. A mulher caiu na calçada e machucou o joelho. O agressor deixou a mangueira e seguiu em frente. A vítima entrou com uma representação criminal nesta segunda-feira, 19. De acordo com a polícia, o homem não possui registro de outros crimes.