Suspeito de matar menino 10 anos é detido no interior de São Paulo

Corpo da criança foi descoberto em uma região de mata, após um período de seis dias em que ele estava desaparecido

Um homem foi detido em Assis, São Paulo, como principal suspeito do assassinato de Mateus, um menino de apenas 10 anos. O corpo da criança foi descoberto em uma região de mata, após um período de seis dias em que ele estava desaparecido. A investigação da Polícia Civil está em andamento, e o suspeito, que reside nas proximidades da família da vítima, continua sob custódia. As autoridades começaram a investigar o caso após a localização do corpo de Mateus. Imagens de câmeras de segurança revelaram que o garoto foi visto com o vizinho antes de desaparecer, o que levantou suspeitas sobre a relação entre os dois. A Polícia Civil está analisando essas gravações para entender melhor os eventos que levaram ao trágico desfecho.

O desaparecimento de Mateus gerou grande comoção na comunidade local, que se mobilizou em busca do menino. A descoberta do corpo trouxe à tona uma série de questionamentos sobre a segurança na região e a necessidade de medidas mais eficazes para proteger as crianças. A população aguarda ansiosamente por respostas das autoridades. O suspeito, que foi preso logo após as evidências surgirem, nega qualquer envolvimento na morte do garoto. A investigação prossegue, e a Polícia Civil está coletando mais informações para esclarecer os detalhes do caso.

