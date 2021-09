Suspeito de passar a mão em corpo de ciclista no Paraná é preso

De acordo com a Polícia Civil, suspeito foi autuado por importunação sexual e lesão corporal; diligências estão sendo feitas para encontrar outro criminoso que participou do episódio

Reprodução/Twitter Após ser importunada pelos ocupantes do carro, mulher caiu da bicicleta e se machucou



Um dos homens que é suspeito de passar a mão de uma ciclista enquanto ela pedalava pelas ruas de Palmas, no Paraná, foi preso nesta terça-feira, 28. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi “autuado pelos crimes de importunação sexual e lesões corporais”. A corporação informou que instaurou um inquérito para averiguar o caso e que está trabalhando para encontrar o segundo autor do crime que estava no carro. O caso aconteceu no domingo, 26, e foi filmado por uma câmera de segurança. No registro, é possível ver uma mulher pedalando e sendo importunada por dois homens que passam a mão no corpo dela, provocando sua queda. Ao cair no chão, a vítima ficou ferida e procurou as autoridades para prestar queixa.