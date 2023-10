Suspiro poético e literário de São Paulo, Casa das Rosas reabre para o público após dois anos

Após um longo período de obras, importante marco cultural da capital paulista está totalmente revitalizado e acessível, com uma nova exposição gratuita

Arquivo Pessoas/Guilherme Barbosa Após período de reformas, Casa das Rosas abre as portas neste sábado, às 15h



A Casa das Rosas é um antigo casarão em estilo clássico francês localizado na Avenida Paulista. A mansão foi construída na década de 1930 pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo e fez parte do período em que a Avenida Paulista era repleta de casarões dos barões do café. Em 1985, ela foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e passou por um processo de restauração para reabrir em 1995, com a proposta de ser um espaço de arte em meio aos grandes prédios erguidos ao longo da importante avenida. Um charme em meio aos edifícios cinzas, a mansão possui um jardim único que encanta paulistanos e turistas que passam pela Paulista. Foi em 2004 que o espaço foi batizado como Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. É considerado um suspiro poético e literário em meio à selva de pedra.

O importante espaço, que dialoga com os prédios e com a história da cidade de São Paulo, ficou fechado nos últmos dois anos para reformas e adaptações e será reaberto neste sábado, 28, às 15h. Com uma nova exposição em dois módulos, o primeiro, “Vivências do Novo”, acontecerá no térreo e mostrará imagens do projeto da Casa das Rosas, além de contar um pouco da história do casarão com a cidade de São Paulo. Já no piso superior, o segundo módulo, chamado “Dimensão Cidade”, com curadoria da pesquisadora Paula Borghi, apresentará a exposição de 15 artistas contemporâneos que abordarão temas relacionados à cidade urbana por meio de pinturas, esculturas e instalações. “Reforçando uma das propostas do museu, essa exposição mostrará como a Casa das Rosas é testemunha viva das transformações urbanas da metrópole e, ao mesmo tempo, um centro que promove a diversidade, abrindo suas portas às manifestações culturais e artísticas de coletivos e artistas da cidade e do Brasil”, afirma Marcelo Tápia, diretor da instituição.

_Para saber mais sobre as novidades que vão acompanhar a reabertura do espaço, acesse o site do museu

Serviço

Reabertura da Casa das Rosas

Quando: 28 de outubro, sábado, a partir das 15h

Onde: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Exposição “Vivências do Novo”

Período: 28/10 a 13/12/2023

Curadoria: Equipe do museu Casa das Rosas (primeira parte da mostra, no térreo) e Paula Borghi (segunda parte da mostra, no piso superior – “Dimensão Cidade”)