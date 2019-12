Suzane Von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga deixam Tremembé para saidinha de Natal

Robson Fernandjes / Fotos Públicas As três devem retornar para Tremembé até o dia 2 de janeiro



Suzane Von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga deixaram a cadeia de Tremembé (SP) nesta segunda-feira (23) para a “saidinha” de Natal e Ano Novo. Suzane foi a única a ser retirada da prisão por um carro, determinação da Vara de Execuções Criminais de Taubaté após a repercussão do livro de Ulisses Campbell baseado no crime pelo qual ela foi condenada, em 2002.

Elize e Anna Carolina saíram do presídio à pé até entrarem nos carros que as aguardavam. As três devem retornar para Tremembé até o dia 2 de janeiro.

O direito à saída temporária é concedido aos detentos que cumpriram um sexto da pena e aos reincidentes que cumpriram um quarto. Além disso, eles precisam ter bom comportamento, estarem no regime semiaberto e ter autorização judicial.

O benefício é concedido na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, além de Natal e Ano Novo.

Suzane foi condenada por assassinar seus pais em 31 de outubro de 2002 com a ajuda de seu namorado e seu irmão. Já Anna Carolina por matar a enteada Isabella Nardoni, em 2008, e Elize por esquartejar o marido e herdeiro da Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.