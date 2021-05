T-Systems apresenta soluções inovadoras para a digitalização da indústria

No ano de seu vigésimo aniversário no Brasil, a multinacional alemã se prepara para o desenvolvimento de fábricas inteligentes

ThisisEngineering RAEng/Unsplash De acordo com pesquisa, 98% dos clientes do setor de máquinas, engenharia industrial, automotivo e elétrico esperam aumentar a eficiência com a tecnologia digital



Os segmentos industriais vêm acompanhando a nova era digital com os mais diversos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, como automação, desenvolvimento de software, virtualização, análise de dados e tecnologia de comunicação, que se relacionam intimamente para garantir um bom funcionamento e adaptação dos processos a serem digitalizados. Comunicação entre máquinas, gestão de dados a partir da nuvem e análise de grandes volumes de dados em tempo real são de extrema importância para o processo de transformação digital, que desafia a indústria a otimizar suas operações e redefinir seus modelos de negócios. Assim, a T-Systems se prontifica a oferecer soluções integradas a partir de centros de dados altamente seguros, bem como um ecossistema de nuvem único a partir de uma plataforma padronizada e uma parceria global. Por ser uma das principais áreas de atuação da T-Systems, a digitalização está presente em diversas soluções de seu portfólio, reforçando a expertise da empresa em Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0. Não à toa, a T-Systems realiza anualmente cerca de 4.000 projetos de digitalização. Com aproximadamente 4.800 especialistas, é a parceira ideal na construção de fábricas inteligentes.

Segundo a pesquisa 2019 Deloitte and MAPI Smart Factory Study, 83% das empresas acreditam que as iniciativas de fábrica inteligente irão transformar a produção. De fato, os setores de máquinas, engenharia industrial, automotivo e elétrico enfrentam uma grande pressão de transformação, razão pela qual a T-Systems dispõe de um conhecimento especializado e abrangente para auxiliar seus clientes com soluções digitais em suas principais frentes de atuação: conectividade, digital & SAP, cloud & infraestrutura e segurança. Ainda de acordo com o estudo da Deloitte, 98% dos clientes do setor esperam aumentar sua eficiência com a tecnologia digital, estatística que por si só justifica o investimento em soluções voltadas para a manufatura. Sendo assim, a T-Systems também oferece apoio às diferentes etapas ao longo da cadeia de valor, com uma abordagem integrada de engenharia, passando pelos processos de produção, logística, vendas e pós-vendas.

Além de otimizar a cadeia de processos, a T-Systems trabalha para alcançar os seguintes benefícios:

Obter mais transparência sobre o status das máquinas e equipamentos, a qualidade do produto e sua cadeia de suprimentos;

Melhorar a eficiência e a produtividade com o aumento da utilização da capacidade e a redução do tempo de inatividade;

Reduzir a complexidade da produção para os colaboradores, aumentando sua satisfação conforme as falhas são minimizadas;

Desenvolver novos modelos de negócio e aprimorar o atendimento ao cliente.

No ano em que a T-Systems completa 20 anos no Brasil, é ainda mais importante ressaltar sua enorme capacidade de ajudar seus clientes por meio de soluções inovadoras, disruptivas e transformadoras, sobretudo neste cenário de pandemia no qual o mercado vem se reinventando a todo momento. Com duas décadas de existência, a empresa oferece um portfólio amplo, que inclui serviços de computação em nuvem (infraestrutura customizada, plataforma e software) e diversos conceitos e tecnologias como análise de dados, big data, indústria 4.0, machine-to-machine, inteligência artificial, realidade aumentada, robótica e cibersegurança, todos projetados para as novas áreas de negócios que almejam a transformação digital.