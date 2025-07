Tanque do Exército anda na contramão e passa por cima de carro estacionado

Segundo o órgão, não houve registro de vítimas e o caso será contrapurado; incidente aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná

Reprodução/Facebook/Quentuchas Notícias Tanque do Exército passa por cima de carro em Ponta Grossa, no Paraná



Um tanque blindado do Exército passou por cima da lateral de um carro estacionado enquanto trafegava na contramão de uma rua, nesta quinta-feira (3) em Ponta Grossa, no Paraná. O veículo, que fazia parte de um comboio, também atingiu outro veículo que estava estacionado na rua. O incidente foi registrado por câmeras de segurança. A 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada informou, por meio de nota, que o veículo militar havia deixado o 13.º Batalhão de Infantaria Blindado e adotou “todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento deste tipo”. Os veículos seguiam em direção ao Campo de Instrução General Calazans, a cerca de 6 km do local do acidente.

Segundo o órgão, não houve registro de vítimas e o caso será contrapurado. “O Comando da 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes”, diz trecho da nota. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não trata diretamente da circulação de tanques ou veículos militares em comboio pela contramão. O artigo 29 do código, porém, diz que “os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula