Tarcísio e Nunes vão começar a desapropriar terrenos no centro de SP em dezembro

Ato conjunto é esperado para que prefeito e governador decretem utilidade pública em alguns imóveis; objetivo é iniciar ações de revitalização na capital

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participam de solenidade em comemoração aos 35 anos do SUS



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, preparam a assinatura de um decreto de utilidade pública de imóveis para o mês de dezembro. O objetivo é liberar, por meio da desapropriação, prédios e casas para que sejam usados como equipamentos públicos no projeto de revitalização do centro da cidade. A expectativa é que um evento político da assinatura dos decretos — um, do governo do Estado e outro, da prefeitura — aconteça entre as duas primeiras semanas do mês. Segundo fontes do Palácio dos Bandeirantes e da Prefeitura de São Paulo, as desapropriações devem acontecer em três frentes: serão pedidos, em listas diferentes, imóveis públicos, particulares e aqueles que estão com IPTU atrasado há mais de cinco anos e estão abandonados. Ainda não há uma estimativa de quantos imóveis serão solicitados. Neste momento, governo e prefeitura passam por uma fase de avaliação desses locais.

Um exemplo do que deve ser pedido, no caso dos prédios públicos, são imóveis da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Um interlocutor que está cuidando diretamente do assunto afirma que são várias casas fechadas, no centro da cidade, que pertencem à Santa Casa e estão sem uso. O objetivo é levar, para o coração de São Paulo, todos os equipamentos públicos — de forma a ficarem concentrados, e não mais espalhados pelo município. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, por exemplo, hoje no Paraíso, deve mudar de localização — assim como muitas outras, estaduais e municipais.

O projeto

Nas ultimas semanas, Tarcísio chegou a falar que planeja fazer uma “grande intervenção no centro da cidade de São Paulo”. Ele afirmou que o projeto que planeja levar a sede do governo estadual para a região está dentro do cronograma e que novas etapas devem começar em breve. O próximo passo deve ser o lançamento de concursos de arquitetura e de urbanismo, para escolher a “cara” que o novo complexo administrativo vai ter. A medida é uma promessa de campanha do governador de São Paulo e teve os estudos iniciados em junho deste ano. Tarcísio acredita que a mudança para a região — onde atualmente está localizada a Cracolândia — ajudaria a requalificar o centro. Para isso, a ideia é construir um novo complexo de prédios que servirá como local de trabalho para o governador, o prefeito e também o secretariado. A expectativa é que a mudança inteira fique pronta dentro de oito anos — depois do fim do atual mandato do governador.

Mudança já foi proposta em governos anteriores

Quem encabeça o tema no executivo paulista é o secretário de projetos estratégicos de São Paulo, Guilherme Afif Domingos — que já havia feito a proposta de mudança da sede para o Centro há alguns anos. Entre 2011 e 2014, Afif foi vice-governador de Geraldo Alckmin — mas a ideia não saiu do papel.