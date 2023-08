Tarcísio faz ‘bate e volta’ para visitar policiais baleados em Santos

Governador cancelou compromissos e pediu que imprensa não fosse avisada

Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP Governador de SP, Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi até Santos, no litoral de São Paulo, nesta quarta-feira, 2. De helicóptero, ele desembarcou na Santa Casa da cidade, onde os dois policiais que foram baleados na Operação Escudo estão internados. Eles não correm risco de morrer. Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, o governador cancelou compromissos no meio do dia para fazer a visita e quis fazer isso sozinho. Ele pediu para que a imprensa não fosse avisada e viajou apenas com seguranças. Depois da visita, retornou a São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na terça-feira, 1, os PMS foram baleados à luz do dia por criminosos em Santos, em ação de represália à operação implementada na Baixada desde a semana passada. Uma policial foi baleada pelas costas no bairro Campo Grande quando fazia patrulhamento. Os criminosos fugiram em direção ao morro São Bento. Lá, atacaram uma viatura e balearam outro policial, atingido com um tiro na perna. Até agora, ao menos 16 pessoas morreram em decorrência das ações policiais no litoral e 58 foram presas. 400 kg de drogas foram apreendidos, além de 18 armas. A operação não tem data para terminar.