Tarifa zero em ônibus dobrou o número de usuários diários em São Caetano do Sul

Primeiro mês do programa custou cerca de R$ 2,9 milhões e atingiu picos de 54 mil cidadãos ativos por dia

Cidade se tornou a 26ª do Estado e a mais populosa a adotar o passe livre pleno, que permite o uso gratuito do transporte público



A tarifa zero para os ônibus municipais de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, tem apresentado resultados positivos desde sua implementação há um mês. De acordo com os primeiros dados consolidados pelo município, o número de usuários diários mais do que dobrou, passando de 25 mil para cerca de 52 mil, com picos de 54 mil. A cidade se tornou a 26ª do Estado e a mais populosa a adotar o passe livre pleno, que permite o uso gratuito do transporte público em todos os dias da semana e horários. Além do aumento no número de usuários, também houve uma queda no número de remarcações de consultas no Sistema Único de Saúde (SUS) e na fila dos carros de aplicativos no terminal rodoviário. Segundo o prefeito José Auricchio Júnior, a gratuidade no transporte público irá gerar resultados visíveis a partir de 2024, principalmente no comércio local.

O programa Tarifa Zero é financiado pelo Fundo de Apoio ao Transporte (Fatran) da prefeitura, que utiliza recursos de multas de trânsito, exploração de ações publicitárias e dotações orçamentárias próprias. O primeiro mês do programa custou cerca de R$ 2,9 milhões, e a execução ao longo de um ano está prevista para custar R$ 35 milhões, o que corresponde a 1,5% do orçamento total do município para 2024. São Caetano do Sul é a oitava cidade paulista a adotar o sistema de tarifa zero em 2023, seguindo uma tendência nacional de não cobrança de passagens de ônibus em diversas cidades do país.